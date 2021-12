Til tross for at inflasjonstallene fredag avslørte det største prissjokket på 40 år steg samtlige av de ledende indeksene på Wall Street på ukens siste handelsdag.

S&P 500 steg 0,96 prosent til 4.712.05 poeng

Nasdaq la på seg 0,73 prosent til 15,630.60 poeng

Dow Jones er opp 0,61 til 35,971.98 poeng

Til tross for de høye inflasjonstallene forble den amerikanske tiåringen uendret på 1.485 prosent. Vix-indeksen falt 13,30 prosent til 18.71.

Ventet prissjokk

Tall fra amerikanske myndigheter viser fredag at konsumprisindeksen i USA, eksklusive mat- og energipriser (kjerneinflasjonen), steg 0,5 prosent fra oktober til november. Fra november i fjor steg prisene 4,9 prosent. Totalinflasjonen var 0,8 prosent på månedsbasis og 6,8 prosent på årsbasis.Konsensus pekte mot 4,9 prosent i kjerneinflasjon og 6,8 prosent i totalinflasjon. Kjerneinflasjonen er på sitt høyeste siden juni 1991.

Blant aksjene som utmerket seg var blant annet Nasdaq-noterte Everbridge som meldte at toppsjef David Meredith trer av, det sendte aksjen ned over 45 prosent fredag. Ifølge Marketwatch har J.P. Morgan nedgradert aksjen fra overvekt til nøytral mens Stifel Nicolaus nedgraderer aksjen fra kjøp til hold.

I motsatt retning beveget Oracle seg som steg hele 18,2 prosent etter å ha presentert kvartalstall som var bedre enn forventet og nådde dermed ny all-time high.



Kursfall etter TV-premiere

Treningsutstyrsprodusenten Peloton opplevde et kursfall på over 6 prosent i kjølvannet av at Sex og singelliv-oppfølgeren And Just Like That hadde premiere på HBO Max torsdag.

I seriens første episode dør nemlig Mr. Big av et hjerteinfarkt etter en treningsøkt på en Peloton-sykkel. Peloton så seg, ifølge Wall Street Journal, nødt til å rykke ut med uttalelse hvor en kardiolog påpekte at det ikke var sykkelen som tok livet av karakteren. Mr Big levde nemlig et usunt liv og var i risikosonen for å få hjerteinfarkt heter det i uttalelsen.

HBO-serien kan neppe lastes for hele kursfallet, Credit Suisse har ifølge CNBC nedjustert sitt kursmål på aksjen til 50 dollar med et argument om at forbrukerne fremover heller vil bruke pengene sine på reiser og restaurantbesøk fremfor å kjøpe produkter fra pandemi-vinnere som Peloton. Hittil i år er Peloton-aksjen ned 70 prosent.