Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.191,36, opp 0,55 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1,7 milliarder kroner.

I grønt

Det å være Wallenius Wilhelmsen-aksjonær har vært svært behagelig det seneste halvannet året. Aksjen falt først under 9 kroner, men har siden bykset opp til over 45 kroner på børs.

Nå har Clarksons-analytiker Frode Mørkedal kastet seg over aksjen for første gang. Han starter med et kursmål på hele 72 kroner, og selvfølgelig en krystallklar kjøpsanbefaling.

– Wallenius Wilhelmsen er en markedsleder i et sterkt marked for frakt av biler og tungt utstyr, og vi ser derfor en betydelig oppside i inntjeningen for selskapet de neste årene, sier Mørkedal i en rapport. Aksjen stiger i dag 1,9 prosent.

Siem Offshore har inngått en ny kontrakt i Sørøst-Asia. Det sender aksjen opp 6,2 prosent.

Norsk Hydro avholder kapitalmarkedsdag mandag, og foreslår å utbetale 70-80 prosent av justert resultat etter skatt i 2021 til aksjonærene, som en kombinasjon av ordinært utbytte og enten ekstraordinært utbytte, eller en kombinasjon av ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Aksjen er opp 4,7 prosent.

Seadrill har har sikret en kontrakt med Petroleo Brasileiro knyttet til Búzios-feltet utenfor Brasil for Vest-Jupiter. Kontrakten har en verdi på 264 millioner dollar. Aksjen stiger 17 prosent og er hittil dagens vinner.