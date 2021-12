Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq, Dow Jones og S&P 500 falt 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,47 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 2,2 prosent til 19,10.

Pfizer har inngått en avtale om å kjøpe Arena Pharmaceuticals for rundt 6,7 milliarder dollar, eller 60 milliarder kroner. Ifølge CNBC byr Pfizer 100 dollar pr. aksje, og betalingen vil skje i form av kontanter. Pfizer-aksjen stiger 2,7 prosent mens Aren Pharmaceuticals-aksjen stiger 83,3 prosent til 91,56 dollar.

Analysesjef Petter Slyngstadli i Norne Securities mener tendensene til «risk off» vi så tidligere i måneden slipper litt, samtidig som VIX-indeksen har falt markant de siste dagene.

«Vi nærmer oss også 15. desember, og fredag bød faktisk på en ny «all time high» på S&P. Makrotallene er greie, inntjeningsestimatene faller bare litt, og «defaulter» i Kina synes priset inn. Det eneste som kan ødelegge moroa da, er vel gjerne rentemarkedet?», skriver Slyngstadli i en oppdatering.

Fed

Onsdag denne uken er det duket for en ny rentebeskjed fra den amerikanske sentralbanken. Ifølge Handelsbanken forventes det at Fed vil indikere en raskere avslutning av støttekjøpene; muligens allerede i mars. Det er også duket for raskere renteoppgang.

«Markedet har skrudd opp renteforventningene denne høsten, og i lys av de mer haukete utspillene fra Fed i det siste har disse forventningene holdt stand (omikronuro til tross). Markedet ser for seg den første renteøkningen i midten av neste år, og i alt 2-3 hevinger gjennom 2022», skriver Handelsbanken i en rapport.

Ifølge CNBC tror Wall Street-veteran Richard Bernstein at energi blir vinnersektoren i 2022. Tidligere i år karakteriserte Bernstein olje som det mest oversette bull-markedet.