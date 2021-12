– Det er klart det har vært en reprising gjennom andre halvår i år, særlig ut av Asia, som gir oss vesentlig bedre marginer enn det vi har sett på mange år, sier Höegh Autoliners-sjef Andreas Enger til Finansavisen.



Det å være Wallenius Wilhelmsen-aksjonær har vært svært behagelig det seneste halvannet året. Aksjen falt først under 9 kroner, men har siden bykset opp til over 45 kroner på børs.

Nå har Clarksons-analytiker Frode Mørkedal kastet seg over aksjen for første gang. Han starter med et kursmål på hele 72 kroner, og selvfølgelig en krystallklar kjøpsanbefaling.

– Wallenius Wilhelmsen er en markedsleder i et sterkt marked for frakt av biler og tungt utstyr, og vi ser derfor en betydelig oppside i inntjeningen for selskapet de neste årene, sier Mørkedal i en rapport. Aksjen steg marginalt 0,04 prosent.

Norsk Hydro avholder kapitalmarkedsdag mandag, og foreslår å utbetale 70-80 prosent av justert resultat etter skatt i 2021 til aksjonærene, som en kombinasjon av ordinært utbytte og enten ekstraordinært utbytte, eller en kombinasjon av ekstraordinært utbytte og tilbakekjøp av aksjer. Aksjen endte opp 2,7 prosent.

Strenge kinesiske coronaregler tvinger Kitron til å stenge ned et produksjonsanlegg og nedjustere utsiktene, ifølge en melding fra selskapet.

– Et stort kursfall vil være en kjøpsmulighet, mener analytiker. Aksjen steg 0,6 prosent.

Seadrill har sikret en kontrakt med Petroleo Brasileiro knyttet til Búzios-feltet utenfor Brasil for Vest-Jupiter. Kontrakten har en verdi på 264 millioner dollar. Aksjen steg 7,4 prosent.

I rødt

Saga Pure selger en million aksjer i Bergen Carbon Solutions for totalt 50 millioner kroner. Primærinnsider Fredrik Øksnes selger samtidig hele beholdningen. Det sendte aksjen ned 3,7 prosent.

Pryme-aksjen var volatil mandag og gikk fra opp 22 prosent på det meste til å ende ned 8,3 prosent.

Nordea-analytiker Elliot Jones mener markedet bommer totalt på prisingen og spår mangedobling.

«Industrien for kjemisk resirkulering er på et veldig tidlig stadium, men denne industrien kan bli kjempestor», skriver Jones i en fersk analyse.