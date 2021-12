USA-børsen var noe ned ved firetiden mandag, mens Pfizer fikk et løft på nær 5 prosent. Farmasigiganten skal betale 6,7 milliarder dollar i kontanter for Arena Pharmaceuticals, som utvikler legemidler mot tarmsykdommer. Budet på 100 dollar pr. aksje innebærer en premie på nesten 100 prosent i forhold til fredagens sluttnotering, og mandag ettermiddag var Arena-aksjen opp med 84 prosent.

Pfizers kursutvikling ble også påvirket av en ny undersøkelse fra Israel, som viser at en «booster»-injeksjon med selskapets coronavaksine ga god beskyttelse mot alvorlig sykdom fra omicron-varianten.

Harley-Davidson fikk på sin side en kursoppgang på 14 prosent, etter at motorsykkelprodusenten meldte at dets Livewire-virksomhet skal slås sammen med et allerede børsnotert papirselskap. Transaksjonen gjør det mulig for investorer å investere direkte i Harleys elmotorsykkelsdivisjon. Sistnevntes konserverdi, inkludert gjeld og kontanter, blir på rundt 1,8 milliarder dollar, og aksjesymbolet på New York-børsen blir «LVW».

Dessuten ble Apple-aksjen 1 prosent dyrere. JPMorgan jekket opp sitt kursmål til 210 dollar og er nå mer optimistisk enn noen annen Wall Street-bank. iPhone-produsentens aksjer koster i dag rundt 180 dollar, hvilket tilsvarer JPMorgans forrige kursmål.

Også Rivian, som bygger elbiler av typen «pick-up», fikk positiv oppmerksomhet. Dets R1T-modell ble kåret til Motor Trends «truck of the year». Ved firetiden mandag var kursen opp med rundt 3 prosent.

For øvrig tar både USAs Fed, Bank of Japan, Bank of England og Den europeiske sentralbanken nye rentebeslutninger i denne uken. Enkelte hevder at de har malt seg inn i et hjørne, ettersom årevis med ultraløs pengepolitikk har bidratt til uakseptabelt høy inflasjon samt at privat og offentlig sektor er blitt mer belånt og sårbar overfor rentehevinger enn noen gang før.