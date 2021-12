Bredt børsfall i Asia

I Japan er Nikkei ned 0,82 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,27 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,40 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,28 prosent, og Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,27 prosent.

I India faller Sensex 0,78 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 0,01 prosent, mens Straits Times i Singapore derimot klatrer 0,02 prosent.

Omicron-bekymringer

Bekymringene for omicron-varianten tynger, og Kina har nå ifølge CNBC rapportert sitt første tilfelle.

Storbritannia bekreftet mandag sitt første omicron-dødsfall, og University of Oxford publiserte mandag resultater som viste at to doser av AstraZeneca- eller Pfizer-vaksinen er vesentlig mindre effektive mot omicron sammenlignet med tidligere varianter av coronaviruset.

Ifølge CNBC ble det bemerket i forskningsrapporten at noen vaksinemottakere «ikke klarte å nøytralisere» viruset i det hele tatt.