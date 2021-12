Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,1 prosent og står i 15.240,20 poeng mens Dow Jones står i 35.554,92 poeng etter en nedgang på 0,3 prosent. S&P 500 faller 0,7 prosent til 4.637,36 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,44 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,9 prosent til 21,50.

Tesla

Tesla-gründer og konsernsjef Elon Musk fortsetter aksjesalget. Ifølge dokumenter publisert av det amerikanske finanstilsynet (SEC) sent mandag lokal tid har han solgt aksjer for ytterligere 906 millioner dollar. Aksjen faller 2,8 prosent i åpningsminuttene.

Fed

Ifølge Roger Berntsen i Nordnet venter investorene på utfallet av årets siste rentemøte i Federal Reserve, som avsluttes onsdag kveld norsk tid. Gitt at prispresset i økonomien er langt over nivåene som sentralbanken styrer etter, tror mange at renten vil settes opp allerede i 2022.

Sjeføkonom Marius Gonsholt Hov skriver i en rapport fra Handelsbanken at det er forventet at Fed vil øke tempoet i nedtrappingen i verdipapirkjøpene slik at de kan være avsluttet innen utløpet av mars. Det betyr også at Fed har mer fleksibilitet til å heve styringsrenten i et raskere tempo.

Makro

Produsentprisene i USA økte med 0,8 prosent i november, sammenlignet med måneden før. På årsbasis var produsentprisene opp 9,6 prosent. Ifølge TDN Direkt var det ventet en oppgang på 0,5 prosent på månedsbasis og 9,2 prosent på årsbasis. Kjerne-PPI, eksklusive mat og energi, økte med 0,7 prosent på månedsbasis og 7,7 prosent på årsbasis.