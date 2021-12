Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen med en nedgang på 1,3 prosent til 1.159,86 poeng.

Dagens bevegelser

Den ferske børskjempen Autostore falt fra start tirsdag etter å ha tapt søksmål mot Ocado Group og enkelte av dets tilknyttede selskaper. Kjennelsen anbefaler at Ocado kan fortsette å importere Ocado Smart Platform (OSP) til USA. Aksjen endte dagen ned 13,4 prosent til 35,95 kroner.

Desinfiseringsselskapet Softox Solutions endte dagen opp 2,5 prosent til 67,00 kroner aksjen, etter at selskapet hevdet å sitte på løsningen på coronamutasjoner.

Kjos-familiens blokkjedeselskap Norwegian Block Exchange debuterte på Euronext Growth tirsdag. Aksjen åpnet til en solid oppgang, men roet seg i løpet av dagen og endte flatt tilbake på ni kroner, som var noteringskurs.

Gaming Innovation Group endte dagen opp 1,5 prosent til 14,98 kroner pr. aksje etter at selskapet inngikk en langsiktig plattformavtale med Ranger Entertainment Holdings for levering av GIGs iGamling-plattformteknologi.

Solenergiselskapet Otovo lå ved børsåpning an til en sterk oppgang, men har falt tilbake og endte ned 6,4 prosent til 23,30 kroner. Selskapet har publisert en oppdatering tirsdag morgen og skal gå fra 25 til 1.000 kunder i Tyskland.

Fornybarselskapet Pryme endte dagen opp 3,5 prosent til 38,00 kroner aksjen. Nordea-analytiker Elliot Jones mener markedet bommer totalt på prisingen av aksjen og spår mangedobling.

Avance Gas har inngått en time charter-avtale med TotalEnergies for en periode på to år for VLGCen «Avance Polaris». Aksjen endte dagen ned 4,3 prosent til 34,54 kroner.

Oljeprisen

Ved stengetid for Oslo Børs blir et fat nordsjøolje (brent spot) omsatt for 73,48 dollar, en nedgang på 1,0 prosent.

Den amerikanske lettoljen WTI koster 70,47 dollar fatet, en nedgang på 1,0 prosent fra mandag.

Equinor endte dagen opp 0,2 prosent til 233,35 kroner, mens Aker BP falt 0,3 prosent til 301,00 kroner.

I sin ferske konjunkturrapport peker NHO på at den globale økonomien falt med rundt seks prosent i fjor, og er ventet å vokse med 4,5 prosent neste år og 3,5 prosent i 2023.