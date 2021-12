Rolig start på New York-børsen

Kort tid etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones gått opp 0,1 prosent mens Nasdaq er ned 0,2 prosent. S&P 500 er uforandret.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,3 prosent til 21,95.

Fed

Dagens viktigste begivenhet blir rentemøtet i den amerikanske sentralbanken. Ifølge DNB Markets ligger det i kortene at Fed vil innta en mer «haukete» tone i omtalen av inflasjonen.

«Begrepet «transitory» er ifølge Powell pensjonert, og det betyr at Fed nå må adressere inflasjonen mer. Nedtrappingen av verdipapirkjøpene vil trolig bli doblet, fra 15 til 30 milliarder dollar per måned, noe som betyr at prosessen er ferdig ved utgangen av mars», skriver DNB Markets i en rapport.

Tallknuserne mene at markedene, som langt på vei ignorerte de høye inflasjonstallene forrige uke, nå virker mer bekymret for hva som kommer fra den amerikanske sentralbanken.

«Mange forbereder seg nå på høyere renter gitt det store prispresset i økonomien. Nåverdien av selskapenes fremtidige inntekter påvirkes negativt av høyere renter. Derfor faller også aksjekursene», skriver Roger Berntsen i en oppdatering.

Makro

I november økte detaljhandelsomsetningen i USA med 0,3 prosent på månedsbasis mens det ifølge TDN Direkt var ventet en oppgang på 0,8 prosent. Importprisindeksen økte i samme periode med 0,7 prosent på månedsbasis, hvilket var i tråd med forventningene. Empire Manufacturing-indeksen endte på 31,9 i desember mens det var ventet en indeks på 25.