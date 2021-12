Økokrim-razzia førte til kraftig kursfall

- - - - - - -

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,5 prosent før den sluttet på 1.153,61 poeng. Det ble omsatt aksjer for nesten 5,2 milliarder kroner.

Ved børsslutt onsdag ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,80 dollar, ned 0,6 prosent. Equinor falt 1,2 prosent til 230,45 kroner mens Aker BP gikk ned 2,6 prosent til 293,10 kroner.

Onsdag gjennomførte Økokrim en razzia i Petronors lokaler i Oslo. I en børsmelding skriver Petronor at det skyldes juridiske anklager mot enkeltpersoner relatert til selskapet. Finansavisen har forsøkt å få tak i Petronor-sjef Knut Søvold uten hell. Nyheten førte til at aksjen falt 11,7 prosent til 0,93 kroner.

Prosafe guider et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 24-26 millioner dollar for 2021. Samtidig forventer riggselskapet at første konvertering i restruktureringen, der nærmere 7,9 milliarder aksjer vil bli utstedt, vil bli sluttført i løpet av de neste dagene. Aksjen falt 15,6 prosent til 0,74 kroner.

Elliptic Labs har inngått et samarbeid med Intel Corporation, som gjør selskapets AI Virtual Smart Sensor Platform tilgjengelig på alle Intel-baserte PCer og IoT-enheter, ifølge en melding fra selskapet. Aksjen klatret 20,6 prosent til 25,20 kroner.

Aurora Eiendom debuterte på Euronext Growth onsdag. Selskapet eier flere kjøpesentre og de største aksjonærene er Eiendomsspar, Joh. Johannson Eiendom, NREP, Strawberry Shopping, Alti Invest, Varner Invest, Stokke Industri Eiendom og Clipper. Aksjen gikk opp 2,9 prosent til 105 kroner på lavt volum.

Western Bulk venter et resultat etter skatt på 75 til 80 millioner dollar for helåret 2021, opp fra en tidligere guiding på mellom 60 og 70 millioner dollar.

«Den høye volatiliteten som har vært i markedet de seneste månedene har gitt flere inntjeningsmuligheter», skriver selskapet i en oppdatering. Aksjen gikk opp 3,6 prosent til 40,50 kroner.

Cyclyx International, som er tilknyttet Agilyx , utvikler et anlegg for prosessering av plastavfall i forbindelse med inngåtte forpliktende offtake-avtaler på Gulfkysten i USA. Det sendte Agilyx-aksjen opp 5,2 prosent til 33,30 kroner.