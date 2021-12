Opptur på Wall Street etter Feds rentemøte

Onsdag 15. desember har i lengre tid vært en kilde til usikkerhet i de amerikanske markedene, og stemningen har vært smålig anspent i vente av Feds rentemøte.

På møtet ble det besluttet at støttekjøpsordningen skulle reduseres kraftig, og det ble varslet at det ville være klart for heving av den amerikanske styringsrenten etter støttekjøpene tar slutt.

Les mer om rentemøtet her.

Dagen begynte rolig, før indeksene falt i rødt i forkant av Feds beslutning. Etter møtet så markedet ut til å puste lettet ut, og samtlige av indeksene bykset opp etter uttalelsene fra sentralbanksjef Jerome Powell.

Ved børsslutt onsdag så indeksene slik ut:

Den brede S&P 500 steg 1,6 prosent.

Industritunge Dow Jones gikk opp 1,1 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq steg mest, og endte dagen opp 2,2 prosent.

Store teknologiaksjer som Apple, Microsoft og Intel snudde opp fra gårsdagens nedtur. I motsetning så bankaksjene, som steg i oppløpet til rentebeslutningen, ut til å ta en liten nedtur. Helseaksjer hadde også en god børsdag , grunnet oppløftende nyheter fra selskaper som Pfizer og Vir Biotechnology rundt behandling og forebygging av omikronvarianten.