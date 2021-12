Oslo Børs åpner rett opp – oljeaksje raser etter pågripelse

Saken oppdateres

Etter et par timers times handel står Oslo Børs i 1.173,4, opp 1,7 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 1.413 millioner kroner.

Bevegelser

Det ble gjennomført en razzia av Økokrim i PetroNors lokaler i Oslo onsdag. Aksjen falt 11,7 prosent og torsdag morgen har selskapet sendt ut en ny børsmelding der det opplyser om at toppsjefen Knut Søvold er pågrepet i forbindelse med etterforskningen. Aksjen faller 15,6 prosent til 0,78 kroner.

Argeo bekrefter at avtalen med en ikke-navngitt kunde for AUV-arbeid (Autonomous Underwater Vehicles) i Brasil har blitt signert, som annonsert 10. november. Aksjen stiger 0,9 prosent til 7,85 kroner.

Scana meldte onsdag ettermiddag at det vil gjennomføre en rettet emisjon med et bruttoproveny på 400-450 millioner kroner til kurs 1,40 kroner pr aksje. Det er mottatt forhåndstegninger for totalt 407 millioner kroner fra utvalgte investorer. Aksjen faller 18,2 prosent til 1,53 kroner pr. aksje.

Hexagon Purus har inngått kontrakt med to lastebilprodusenter i Nord-Amerika for levering av to hydrogendrevne klasse 8-lastebiler til en verdi av 2,2 millioner dollar. Det sender aksjen opp 5,6 prosent til 25,35 kroner pr. aksje.

Equinor og ENGIE lanserer prosjektet H2BE (Hydrogen to Belgium) for produksjon av hydrogen fra naturgass i Belgia. Equinor-aksjen er opp 2,1 prosent til 235,15 kroner.

Desert Control -aksjen har steget mer enn 200 prosent siden debuten på Euronext Growth i april i fjor. Aksjen stiger ytterligere 8,0 prosent torsdag til 41,90 kroner, og Pareto-analytiker Carl Jørgen Flaen har ståltro på aksjen.

BerGenBio har mottatt lisensiering av visse immaterielle rettigheter fra UT Southwestern Medical Center. Aksjen stiger 5,9 prosent til 19,28 kroner.

Flere av de største børsselskapene stiger også markant. Norsk Hydro er opp 2,8 prosent, Nordic Semiconductor stiger 2,4 prosent, Kahoot løfter seg 7,5 prosent og NEL er opp 8,3 prosent.

Olje

Oljeprisen stiger torsdag morgen og brent-oljen er opp 0,1 prosent til 74,51 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,1 prosent til 71,64 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 73,01 dollar ved stengetid onsdag.

«Til tross for at den nåværende spredningen av viruset, viste den ukentlige lagerrapporten fra IEA at etterspørselen etter petroleumsprodukter nådde rekordnivåer, råoljeeksporten gikk tilbake og nasjonale råoljelagre gikk ned mer enn ventet», sier Edward Moya, senioranalytiker i OANDA, til Reuters.

«Omicron-bølgen kan føre til nye restriktive tiltak over hele USA, men nedstegninger som skjedde under toppen av pandemien vil ikke skje igjen», legger han til.

De amerikanske råoljelagrene sank med 4,6 millioner fat i forrige uke, ifølge data fra U.S. Energy Information Administration. Det var mer enn det dobbelte av hva som var forventet av en rekke analytikere Reuters har vært i kontakt med.