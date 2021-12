Oslo Børs åpner ned

Teco 2030 figurerer også høyt på taperlisten, og trekker ned 5-6 prosent til 5,01 kroner etter å ha fullført en rettet emisjon på 45 millioner kroner til kurs 5 kroner. Jakob Hatteland hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne for 30 millioner kroner.

Grønt Spetalen-rally

Horisont Energi suser rett til topps på vinnerlisten med over 24 prosent oppgang til 58,49 kroner etter meldingen om Enova-støtte fredag morgen.

Selskapet der Øystein Stray Spetalen er tredje største aksjonær med over 11 prosent eierandel får 482 millioner kroner i støtte til sitt planlagte anlegg for ammoniakkproduksjon med karbonfangst i Finnmark.

Yara fikk også støtte, men der er naturlig nok effekten ikke like synlig, med et marginalt fall. Selskapet får 283 millioner norske kroner for å utvikle et demonstrasjonsprosjekt for grønn ammoniakkproduksjon.

Stiger og faller mest

Nærmest Horisont Energi på vinnerlisten finner vi Ørn Software på pluss 12 prosent til 9,40 kroner, mens Targovax fortsetter oppgangen i kjølvannet torsdagens innsidekjøp og stiger nye 10 prosent til 2,97 kroner.

To aksjer faller tosifret så langt, nærmere bestemt Arctic Fish på minus 11,6 prosent til 76,02 kroner og River Tech på minus 10,2 prosent til 57 kroner.

HitecVision øker i rigg

Prosafe svinger mellom minus og pluss etter at HitecVision-fondene North Sea Strategic Investments og HV VI Invest Sierra Malta har avtalt å kjøpe 2,45 milliarder aksjer til kurs 0,03 kroner.

ABN Amro, Danske Bank, DNB, Nordea og SEB selger alle sine aksjer, og de to fondene vil etter dette eie 2,47 milliarder aksjer, tilsvarende en eierandel på 28,13 prosent.

Aksjen er etter 40 minutters handel opp 5 prosent.

Oljeprisene i rødt

Oljeprisene trekker noe ned fredag.

Frontkontrakten for Brent-oljen står i 74,42 dollar pr. fat etter et fall på 0,4 prosent så langt i dagens handel, mens WTI-oljen trekker ned 0,4 prosent til 71,69 dollar pr. fat.

«En innhenting som fortsetter utenfor Kina og trusselen om plutselige grep fra OPEC+ veies opp av omicron-frykt og en energikrise som letter i Kina. Dette gjør at oljemarkedene leter etter en likevektspris frem til narrativet endrer seg overbevisende i den ene eller andre retningen», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i sin morgenoppdatering fredag.

Equinor faller 0,4 prosent til 238,85 kroner, Aker BP 1,6 prosent til 296,70 kroner.