Øystein Vaagen, analytiker i Fearnleys Securities, sier til TDN Direkt at han mener dette er et veldig godt datapunkt for Horisont Energi.

– For det første var det ikke gitt at de skulle få finansiering, og for det andre er det et betydelig beløp, sier han og fortsetter:

– Med finansieringen de-riskes FEED-studiene som vil starte tidlig neste år, hvilket tar hele prosjektet et sted nærmere investeringsbeslutning. Risikoen i aksjen er gjennomførelse av prosjektet – noe som bare ser bedre og bedre ut for hver dag som går.

Vaagen mener neste steg for selskapet blir ferdigstillelse av konseptstudier fra Technip Energies og Saipem og deretter FEED-tilbud fra begge to.

– Det tror vi skjer tidlig neste år. Her vil vi mest sannsynlig få mer innsikt i økonomien rundt prosjektet og vi venter dette som positivt for aksjen, sier han.

Fearnley Securites har kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 116 kroner pr aksje.

Yara fikk også støtte, men der er naturlig nok effekten ikke like synlig, med et marginalt fall. Selskapet får 283 millioner norske kroner for å utvikle et demonstrasjonsprosjekt for grønn ammoniakkproduksjon. Aksjen stiger 0,5 prosent.

I rødt

På den negative siden utmerker teknologiaksjer seg etter at sektoren har fått svi både i USA og Asia.

Nordic Semiconductor faller 7,9 prosent på høyeste volum så langt etter en Bloomberg-artikkel som hevder at Apple vil begynne å produsere halvledere for trådløse komponenter in-house.

– Nordic Semiconductor har falt mye mer enn de amerikanske selskapene som har mye høyere eksponering mot Apple. Jeg kan virkelig ikke forstå kursfallet, sier Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets, til Finansavisen.

– Det er en stor kjøpsmulighet.



Teco 2030 figurerer også høyt på taperlisten, og trekker ned 5-6 prosent etter å ha fullført en rettet emisjon på 45 millioner kroner til kurs 5 kroner. Jakob Hatteland hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne for 30 millioner kroner.

Oljeprisene i rødt

Oljeprisene trekker noe ned fredag. Brent-oljen faller 1,2 prosent til 73,68 dollar pr. fat, mens WTI-oljen trekker ned 1,3 prosent til 71,06 dollar pr. fat.

«En innhenting som fortsetter utenfor Kina og trusselen om plutselige grep fra OPEC+ veies opp av omicron-frykt og en energikrise som letter i Kina. Dette gjør at oljemarkedene leter etter en likevektspris frem til narrativet endrer seg overbevisende i den ene eller andre retningen», skriver senioranalytiker Jeffrey Halley i Oanda i sin morgenoppdatering fredag.

Equinor faller 0,5 prosent, Aker BP er ned 1,6 prosent.