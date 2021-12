Elbilprodusent straffes på New York-børsen

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har både Nasdaq, Dow Jones og S&P falt 0,6 prosent. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,39 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 8,3 prosent til 22,27.

Profilerte aksjer som Oracle, Pfizer og Tesla faller henholdsvis 5,4 prosent, 2,3 prosent og 0,1 prosent.

Torsdag meldte elbilprodusenten Rivian Automotive at bestillingene økte kraftig i tredje kvartal, samtidig som selskapet kuttet produksjonsforventningene for året. I løpet av gårsdagens handel falt aksjen 5,3 prosent, mens den faller ytterligere 11,8 prosent i åpningsminuttene fredag.

I et intervju med CNBC sier analytiker Alexander Potter hos Piper Sandler at han er forbauset over at Rivian-aksjen faller så mye. Han beskriver kursfallet som skjedde i etterhandelen torsdag som «støy».

«Børsene verden over steg i kjølvannet av Feds rentebeslutning onsdag, men oppgangen skulle vise seg å bli kortvarig», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Berntsen minner om at Warren Buffetts Berkshire Hathaway steg til ny all-time high i torsdagens handel. Berkshire Hathaway, et av verdens aller største selskaper, er for øvrig opp 30,7 prosent i 2021 mens S&P 500 er opp 24,3 prosent.

«Aksjemarkedene avslutter uken med en litt dyster tone etter at sentralbanker rundt om i verden stort sett har inntatt en mer haukete holdning de siste dagene», skriver senioranalytiker Craig Erlam i en rapport fra Oanda.