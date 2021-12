Spetalen-satsing skjøt opp 32 prosent etter trigger

– For det første var det ikke gitt at de skulle få finansiering, og for det andre er det et betydelig beløp, sier han og fortsetter:

– Med finansieringen de-riskes FEED-studiene som vil starte tidlig neste år, hvilket tar hele prosjektet et sted nærmere investeringsbeslutning. Risikoen i aksjen er gjennomførelse av prosjektet – noe som bare ser bedre og bedre ut for hver dag som går.

Vaagen mener neste steg for selskapet blir ferdigstillelse av konseptstudier fra Technip Energies og Saipem og deretter FEED-tilbud fra begge to.

– Det tror vi skjer tidlig neste år. Her vil vi mest sannsynlig få mer innsikt i økonomien rundt prosjektet og vi venter dette som positivt for aksjen, sier han.

Fearnley Securites har kjøpsanbefaling på aksjen med kursmål 116 kroner pr. aksje – en oppside på nær 100 prosent fra fredagens sluttkurs.

Vellykket restrukturering

Det ble innført børspause i Prosafe i påvente av melding fra selskapet rundt lunsjtider. Aksjen var ned 3,7 prosent før meldingen om at restruktureringen er vellykket kom.

Selskapet har nå redusert gjelden med om lag 1,1 milliarder dollar – 9,9 milliarder kroner – og har ingen gjeldsforfall før desember 2025. Etter restruktureringen har selskapet rundt 9 millioner dollar i årlige gjeldsutgifter. Selskapet venter å ha en likviditet på 60 millioner dollar ved årsslutt.

Handelen ble gjenopptatt kl. 14.00 og aksjen falt 1,9 prosent etter å ha vært opp så mye som 24,4 prosent.

I rødt

Spetalen-satsing Pryme falt 10,1 prosent og Kjell Inge Røkkes Aker Carbon Capture endte ned 9,3 prosent. Ørn Software falt 10,7 prosent som dagens taper.

Nordic Semiconductor falt 7,8 prosent på skyhøyt volum så langt etter en Bloomberg-artikkel som hevder at Apple vil begynne å produsere halvledere for trådløse komponenter in-house.

– Nordic Semiconductor har falt mye mer enn de amerikanske selskapene som har mye høyere eksponering mot Apple. Jeg kan virkelig ikke forstå kursfallet, sier Christoffer Wang Bjørnsen, analytiker i DNB Markets, til Finansavisen.

– Det er en stor kjøpsmulighet.



Teco 2030 falt 4,5 prosent etter å ha fullført en rettet emisjon på 45 millioner kroner til kurs 5 kroner. Jakob Hatteland hadde på forhånd forpliktet seg til å tegne for 30 millioner kroner.