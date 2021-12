Fauci skremmer børsene: – «Fullvaksinert» kan definitivt redefineres

Ukens siste handelsdag på Wall Street var preget av røde tall. Det var god spredning på de ledende hovedindeksene, hvor Nasdaq gjorde det klart best. Da børsene stengte fredag så det slik ut:

Industriindeksen Dow Jones gjorde det dårligst, og falt med 1,48 prosent til 35.366.

Markedspulsen S&P 500 falt med 1,03 prosent til 4.620.

Teknologiindeksen Nasdaq gjorde det best, med et fall på marginale 0.07 prosent, til 15.169.

Vix-indeksen – også kalt «fryktindeksen» – måler de forventede svingningene på S&P 500 i løpet av de neste 30 dagene. Den steg fredag med 5 prosent til 21,57. Det vil si at det er noe mer frykt i markedet. Normale «fryktnivåer» regnes for å være tall under 20.

Definisjonen av fullvaksinert er på bordet

I et intervju med CNBC meldte Joe Bidens smittevernsjef, Anthony Fauci, at definisjonen av hva det vil si å være fullvaksinert definitivt kan endres. Nå defineres en som fullvaksinert to uker etter dose to med Pfizer, eller to uker etter første dose med Johnson & Johnson-vaksinen.

– Uansett om Center for Disease Control and Prevention (CDC, det amerikanske smittevernbyrået, red.anm.) kommer til å endre på definisjonen, så diskuteres det. Jeg er ikke sikker på presis når det eventuelt vil skje. Det er viktig at folk får med seg beskjeden om at dersom du vil ha optimal beskyttelse, bør du ta boosteren, sier Fauci til CNBC.

Beskjeden kom etter at den amerikanske sentralbanken (FED) onsdag avholdt rentemøte. Der besluttet FED å trappe ned støttekjøpene som ble implementert som følge av koronakrisen.