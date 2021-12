Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 1,5 prosent og står i 14.945,80 poeng mens Dow Jones står i 34.841,10 poeng etter en nedgang på 1,5 prosent. S&P 500 faller 1,3 prosent til 4.560 poeng.

Prisen for en bitcoin faller 3,2 prosent til 45.959 dollar.

Ledelsen i Moderna melder at en oppfriskningsdose med deres coronavaksine gir god beskyttelse mot omikronvarianten. En 50 mikrogram «booster-dose» – halvparten av den brukt for såkalt «primær immunisering», økte nøytraliseringen av antistoffer med 37-gangeren sammenlignet med de grunnleggende to dosene. Aksjen stiger 7,7 prosent i åpningsminuttene.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,40 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 19,6 prosent til 25,79.

«Tilløpet til nyttårsrally når markedene trosset «haukete» signaler fra Federal Reserve torsdag vil bli erstattet med kraftig børsnedgang i dag etter at en demokrat i Senatet skyter ned Bidens stimulansepakke. Det er mange skyer på himmelen ved utgangen av det flotte børsåret 2021», skriver Petter Slyngstadli, analysesjef i Norne Securities, i en oppdatering.

President Joe Bidens plan for å få USA tilbake på vinnersporet har gått på et skikkelig nederlag etter at nøkkeldemokraten Joe Manchin fra Vest-Virginia ga et intervju på Fox News hvor han sa at han ikke kan støtte «Build Back Better»-prosjektet til rundt 1.750 milliarder dollar.

«Manchin har over tid vist seg som en budsjetthauk, men han er også åpenbart bekymret for at tiltakspakken vil sørge for et enda sterkere inflasjonspress. Og han blir trolig ikke mer beroliget denne uken, hvor nye tall fra USA er ventet å vise ytterligere inflasjonsoppgang», skriver Handelsbanken i en rapport.

Denne uken slippes flere nøkkeltall fra USA, hvor vi får en oppdatering på konsumenttilliten i desember, ordreinngangen til industrien og tall som viser konsumprisveksten i november.