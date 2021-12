Spetalen-satsing rett opp etter «stort teknologisk gjennombrudd»

Oslo Børs holdt seg i rødt hele mandag, men hovedindeksen endte i 1.160,73, ned 0,66 prosent etter sluttspurt. Det ble omsatt aksjer for 4,6 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte ned 6 prosent til 70,11 dollar fatet, mens WTI-oljen falt 4,8 prosent til 66,99 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 72,72 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Analysesjef for råvarer i SEB, Bjarne Schieldrop, peker i en oppdatering på at man ikke må glemme at tilbakeholdenhet fra OPEC og samarbeidslandene (OPEC+) er årsaken til lavere oljelagre, som igjen har ført til høyere oljepriser.

Fremover tror han OPEC+ på møtet 4. januar vil bestemme seg for ikke å øke produksjonen i februar.

«I januar 2021 så vi Saudi-Arabia innføre et ensidig produksjonskutt på én million fat pr dag for å unngå lagerbygging og prisfall. Er markedet for svakt, kan dette definitivt skje igjen», skriver han.

Equinor falt 0,3 prosent, mens Aker BP endte ned 1,2 prosent.

Opptur

Bergen Carbon Solutions skjøt opp 9,1 prosent etter det selskapet omtaler som et «stort teknologisk gjennombrudd». Selskapet har testet en produksjonsenhet som har åtte ganger så stor årlig produksjonskapasitet som sin forgjenger.

– Vi er nå klare for å raskt øke våre produksjonsvolumer for å møte den voksende etterspørselen etter vår miljøvennlige CNF, sier BCS-sjef Jan Børge Sagmo.