(Saken oppdateres)

Stemningen har snudd, og Oslo Børs stiger i åpningen tirsdag.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.175,54, opp 1,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,19 prosent på 72,19 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,41 prosent til 69,51 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 70,11 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Etter et par tøffe dager stiger oljeprisene ettersom mye av virusbekymringene har blitt priset inn. De kortsiktige effektene fra grensestenging på økonomisk vekst er fortsatt ukjent og oljeprisene vil forbli sensitive til eventuelle nye reiserestriksjoner, sier senioranalytiker hos Oanda, Edward Moya, ifølge TDN Direkt.

Equinor stiger 2,40 prosent til 241,51 kroner, mens Aker BP er opp 1,61 prosent til 296,30 kroner.

Panoro Energy har tirsdag morgen kommet med en produksjonsoppdatering, og aksjen er nå ned 0,74 prosent til 20,05 kroner.

Opptur

Bergen Carbon Solutions, hvor Øystein Stray Spetalens Saga Pure er største eier, styrkes 14,08 prosent til 61,33 kroner. Også mandag steg aksjen kraftig, og endte til slutt opp 9,1 prosent.

Selskapet kom i morges med en oppdatering på markedet, og meldte blant annet at de vil øke sine produksjonsvolumer av karbonnanofibre (CNF) til 410 tonn innen 2024 og vil bygge en fullskala fabrikk ved Mosjøen.

Mandag kunne selskapet melde om et «stort teknologisk gjennombrudd», etter testing av en produksjonsenhet som har åtte ganger så stor årlig produksjonskapasitet som sin forgjenger.

Mandag kveld ble det kjent at Kitron har inngått avtale om å kjøpe det danske EMS-selskapet BB Electronics A/S for 600 millioner danske kroner. Det sender aksjen opp 6,99 prosent til 20,05 kroner.

Kongsberg Automotive stiger 3,02 prosent til 3,00 kroner etter å ha signert en intensjonsavtale (LOI) for et nytt produksjonsanlegg i Brzesc i Polen.

Elkem er tildelt 16 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å utvikle et nytt konsept for silisiumproduksjon. Aksjen stiger 1,10 prosent til 27,64 kroner.

I rødt

Targovax endte i går opp 2,6 prosent etter en melding om at de hadde en medianoverlevelse på 25 måneder i førstelinjegruppen av pasienter behandlet med ONCOS-102. Det er betydelig høyere enn kontrollgruppen med kun cellegift. Aksjen faller 8,09 prosent til 2,50 kroner.

Gårsdagens børsdebutant CO2 Capsol faller 10,78 prosent til 24,00 kroner.