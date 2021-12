Hovedindeksen på Oslo Børs ligger tirsdag ettermiddag opp 1,4 prosent til 1.177,11 poeng.

Offshorerederiet Solstad Offshore meldte i en børsmelding tirsdag formiddag at Nordea og John Fredriksens Hemen Holding selger aksjer i selskapet. Fredriksen solgte 65.000 aksjer, og sitter igjen med over 7,5 millioner aksjer. Ved lunsj ligger kursen ned 7,1 prosent til 5,5 kroner.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Bergen Carbon Solutions ligger ved lunsj opp 18,5 prosent til 63,70 kroner aksjen. Selskapet kom i morges med en oppdatering på markedet, og meldte blant annet at de vil øke sine produksjonsvolumer av karbonnanofibre (CNF) til 410 tonn innen 2024 og vil bygge en fullskala fabrikk ved Mosjøen.

Kitron stiger 6,7 prosent til 20,00 kroner etter at selskapet melte om en avtale om å kjøpe det danske EMS-selskapet BB Electronics for 600 millioner danske kroner.

Kongsberg Automotive stiger 2,2 prosent til 2,98 kroner etter å ha signert en intensjonsavtale (LOI) for et nytt produksjonsanlegg i Brzesc i Polen.

Elkem er tildelt 16 millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å utvikle et nytt konsept for silisiumproduksjon. Tirsdag ettermiddag ligger aksjen opp 1,6 prosent til 27,78 kroner.

Hydrogenselskapet Everfuel stiger 4,3 prosent på børsen til 42,22 kroner aksjen etter at selskapet meldte om en avtale med TVIS, hvor overskuddsvarme fra hydrogenproduksjonen skal varme opp boliger og virksomheter.

Tirsdag ble Klaveness Combination Carriers overført fra Euronext Expand til hovedlisten på Oslo Børs. Det er den 13. overføringen på Oslo Børs i år og tredje fra Euronext Expand. Aksjen faller om lag 2,1 prosent til 46,60 kroner aksjen.

Oljeprisen

Ved lunsjtider tirsdag ligger prisen på nordsjøoljen (brent spot) opp 0,1 prosent til 72,10 dollar pr. fat.

Den amerikanske WTI-lettoljen stiger 0,3 prosent til 69,40 dollar fatet.

– Etter et par tøffe dager stiger oljeprisene ettersom mye av virusbekymringene har blitt priset inn. De kortsiktige effektene fra grensestenging på økonomisk vekst er fortsatt ukjent og oljeprisene vil forbli sensitive til eventuelle nye reiserestriksjoner, sier senioranalytiker hos Oanda, Edward Moya, ifølge TDN Direkt.