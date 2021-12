Rolig start på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Dow Jones gått opp 0,1 prosent mens Nasdaq har falt 0,1 prosent. S&P 500 er tilnærmet uforandret.

Tesla stiger 2,4 prosent mens Moderna faller 1,9 prosent. Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,6 prosent til 20,67.

Bruttonasjonalproduktet i USA økte 2,3 prosent i tredje kvartal 2021 mens det var ventet en vekst på 2,1 prosent. Samtidig har det blitt kjent at Chicago Federal Reserves nasjonale aktivitetsindeks endte på 0,37 poeng i november, sammenlignet med reviderte 0,75 måneden før.

Uken startet med børsturbulens etter at nøkkeldemokraten Joe Manchin fra Vest-Virginia ga et intervju på Fox News hvor han sa at han ikke kunne støtte Joe Bidens «Build Back Better»-prosjektet til rundt 1.750 milliarder dollar.

Tirsdag kom det indikasjoner på at planen ikke er død likevel.

«Manchin og Biden hadde snakket sammen, og på en pressekonferanse sa presidenten at han fortsatt ser muligheter for at Build Back Better blir en realitet. Biden hevdet dessuten at pakken heller burde sees på som et verktøy for å dempe inflasjonen, ettersom den innebærer reduserte priser og kostnader for middel- og arbeiderklassen i USA», skriver DNB Markets i en oppdatering.