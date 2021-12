Rally for Røkke tirsdag – kraftig fall onsdag

- - - - - DLT - -

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.185,88 poeng. Det ble omsatt aksjer for 4,8 milliarder kroner.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,30 dollar, opp 0,4 prosent. Equinor falt 1,5 prosent til 245,90 kroner.

Tirsdag ble det kjent at Aker BP kjøper opp Lundin Energys olje- og gassvirksomhet. Aker BP blar opp 2,22 milliarder dollar og trykker opp 271,9 millioner egne aksjer som betaling til dagens Lundin-aksjonærer. Nyheten førte til at aksjen gikk opp over seks prosent. Onsdag falt aksjen 6,9 prosent til 288 kroner.

Investor Nicolay Grove-Knutsen har sprengt sparegrisen og kjøpt Frontline for alle pengene.

– Iran vil få avtale med USA. Jeg tror på dobling i løpet av januar. I et scenario med høyere renter vil stål på kjøl, det vil si shipping, være det som er mest riktig å eie, sier Grove-Knutsen til Finansavisen. Aksjen gikk opp 1,9 prosent til 63,08 kroner.

Etter børsens stengetid tirsdag ble det klart at Danske Bank, pr. 20. desember, hadde 883,7 millioner aksjer i Prosafe etter selskapets restruktureringsprosess. Onsdag morgen kom meldingen om at dette var redusert til 118.240 aksjer i løpet av tirsdagen. Onsdagen falt aksjen 42,6 prosent til 0,22 kroner.

Gaming Innovation Group kjøper iGaming-selskapet Sportnco Gaming SAS for 50,8 millioner euro, i tillegg til earn-out på opptil 23,0 millioner basert på resultater i 2022 og 2023. Aksjen klatret 10,3 prosent til 17,62 kroner.

DLT har sikret finansiering for nok en utvidelse av File Storage Partners, ifølge en melding onsdag. Utvidelsen forventes å være i drift i første kvartal 2022. Aksjen gikk opp 4,3 prosent til 16,06 kroner.

I begynnelsen av uken hadde Bergen Carbon Solutions en markedsoppdatering som har fått fart på aksjen. Mandag klatret aksjen 9,1 prosent, tirsdag gikk den opp 17,9 prosent og onsdag la den på seg ytterligere 8,1 prosent før den sluttet på 68,50 kroner. Ukens oppgang er dermed på rundt 40 prosent.

Onsdag ble tørrlastrederiet Himalaya Shipping, hvor Tor Olav Trøim er storaksjonær, tatt opp til handel på Euronext Growth. Selskapet har 12 tørrbulkskip under bygging ved New Times Shipbuilding i Kina. Aksjen falt 1,8 prosent til 54 kroner.