God dag for Tesla-aksjonærer

Tesla-kursen var ved 16.30-tiden onsdag opp med 5 prosent, etter at toppsjef Elon Musk meldte at han har nådd målet om å selge 10 prosent av sine aksjer i elbilprodusenten. Til tross for salgene har Musk økt sitt eierskap, som følge av utøvelse av opsjoner.

BlackBerry, en tidlig leder i smarttelefonmarkedet, opplyste at selskapet har lagt bak seg et kvartal uten hverken tap eller fortjeneste. Analytikerne hadde på forhånd ventet et underskudd på 7 cent pr. aksje. Konsernet, som nå fokuserer på programvare, leverte dessuten en uventet sterk topplinje. Omsetningen av produkter knyttet til cybersikkerhet var særlig oppmuntrende. Aksjekursen svekket seg likevel med godt over 5 prosent.

I Europa var svenske Lundin Energy den store børstaperen. Aksjekursen stupte 9 prosent, etter at selskapet avtalte å selge sin olje- og gassvirksomhet til Aker BP for 14 milliarder dollar.

Tar vi turen til Kina, er det lite som tyder på noen snarlig innhenting i eiendomsmarkedet. Tvert imot. Evergrande-kursen svekket seg med ytterligere 3 prosent, til enda en bunnotering. En annen stor entreprenør med gjeldsproblemer, Shimao Group, fikk et noe mindre kursfall.

For øvrig ble vi servert et endelig estimat for USAs annualiserte BNP-vekst i tredje kvartal. Økningen på 2,3 prosent var 0,2 prosentpoeng mer enn både det opprinnelige estimatet og økonomenes snittestimat. Til sammenligning økte verdiskapningen med hele 6,7 prosent i andre kvartal.

Det kom dessuten gode nyheter på coronafronten. En sørafrikansk undersøkelse viser at personer smittet med omikrontvarianten har en 80 prosent mindre sannsynlighet for innleggelse på sykehus enn tilsvarende med annen coronasmitte. Hvorvidt de nye opplysningene vil påvirke styresmaktenes coronapolitikk er fortsatt usikkert.