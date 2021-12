Slår tilbake etter tre dager med tap: – Det ser ut som markedet endelig har roet seg

Etter tre strake dager med nedgang har Wall Street endelig tatt turen opp igjen, der de toneangivende indeksene endte slik:

S&P 500 endte opp 1,02 prosent til 4.696 poeng.

Teknologiindeksen Nasdaq avsluttet onsdagen opp 1,18 prosent til 15.521 poeng.

Industriindeksen Dow Jones endte opp 0,74 prosent til 35.754 poeng.

En av dagens vinnere er Tesla, med en oppgang på over 7 prosent. Aksjen hoppet etter at Elon Musk annonserte i en podcast at han hadde nådd målet om å selge 10 prosent av aksjene i selskapet.

Julefred

Desember har historisk vært den minst volatile måneden, i følge Bespoke Investment Group. I år har tilstanden vært det motsatte. Chris Hussey, en av direktørtoppene i Goldman Sachs, mener det ser ut som om markedene endelig har roet seg ned.

– For første gang siden Thanksgiving, ser det ut som markedene endelig har roet seg, og at markedsaktiviten flater ut frem mot juleferien. En økende virustrend, en mer «haukete» Fed, og svinnende finanspolitikk er absorbert inn i prisene på risikable verdipapirer, sier Hussey til CNBC.

VIX-indeksen, ofte kalt fryktindeksen, har senket seg fra toppen på 35 til rundt 20. Det tilsvarer nivået markedet opplevde i sommer.

Gull, sølv, olje og renter