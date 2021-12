(Saken oppdateres)

Oslo Børs stiger i åpningen torsdag.

Etter 30 minutters handel står hovedindeksen i 1.189,22, opp 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 695 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er torsdag morgen ned 0,24 prosent på 75,42 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,14 prosent til 72,90 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 74,30 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Oppløftende omicron-studier er nå med på å dempe bekymringene for coronavarianten, noe som har bidratt til å løfte oljeprisene det siste døgnet.

– Joe Bidens nylige forsikring om mildere restriksjoner enn en del hadde antatt og studier som viser at omicronvarianten er mildere enn deltavarianten når det kommer til risiko for sykehusinnleggelse bidrar til at risikobildet dras ned, sier markedsstrateg i IG, Yeap Jun Rong, i en kommentar, ifølge TDN Direkt.

Equinor er ned 0,71 prosent til 244,15 kroner, mens Aker BP faller 2,40 prosent til 281,10 kroner.

Tirsdag ble det kjent at sistnevnte kjøper opp Lundin Energys olje- og gassvirksomhet for 2,22 milliarder dollar. Nyheten sendte samme dag aksjen opp over seks prosent, men i går falt den tilbake 6,9 prosent.

Opp

Quantafuel klatrer 7,24 prosent til 32,00 kroner. Selskapet kunne i morges melde at de nå har kjørt igang førstelinjen ved Skive-anlegget og at utviklingen går i henhold til planen.

Også Bonheur stiger markant, og er nå opp 5,67 prosent til 354,00 kroner. Analysesjef i Clarksons Platou, Turner Holm, har mildt sagt stor tro på aksjen.

– Strømprisen er helt bananas, og i Storbritannia er den mer enn dobbelt så høy. Det spruter penger av Bonheur på dagens strømpriser, sier han til Finansavisen.

Analytikere mener også flere aksjer kan dra nytte av de høye strømprisene, som blant andre Cloudberry Clean Energy og Otovo. De to aksjen er nå opp henholdsvis 5,32 prosent til 16,62 kroner og 3,31 prosent til 25,78 kroner.

Ellers blant de mest omsatte stiger Norwegian 3,50 prosent til 10,34 kroner, og Yara er opp 2,07 prosent til 437,90 kroner.

Relativt høyt på omsetningslisten finner vi også Targovax, hvor utviklingen har svinget veldig denne uken. Torsdag morgen er biotekaksjen opp 7,56 prosent til 2,21 kroner.

Aksjen er opp drøyt 14 prosent den siste uken, etter at selskapet la frem positive resultater mandag.

I rødt

Dagens foreløpig mest omsatte aksje er Kitron , som sent i går kveld meldte at de har gjennomført en emisjon med et bruttoproveny på rundt 350 millioner kroner. Emisjonskursen var på 19,50 kroner, og aksjen faller torsdag morgen 0,48 prosent til 20,60 kroner.

Mest av alle faller riggaksjen Prosafe, som er ned 22,41 prosent til 0,17 kroner. Den siste uken er aksjen ned over 75 prosent.