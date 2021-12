Oslo Børs holder på oppgangen, etter den positive starten på handelsdagen. Hovedindeksen er i 13.30-tiden opp 0,37 prosent til 1.190,33 poeng. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis har passert 2,3 milliarder kroner.

Oljeprisene er lite endret. Brent-oljen handles tilnærmet flatt rundt 75,55 dollar fatet, mens WTI-oljen faller smått til 72,97 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 74,30 dollar fatet.

Equinor og Aker BP faller henholdsvis 1,3 og 3,2 prosent. Sistnevnte korrigerer stadig etter kursbykset tirsdag, da fusjonen med Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble kunngjort.

Mens noen mener gigantfusjonen er en «fantastisk deal» , er det andre som slakter avtalen . I det hele tatt er det full sprik blant analytikerne som følger Aker BP.

Blant de aller mest omsatte aksjene er det bare REC Silicon som også utmerker seg med negativt fortegn. Aksjen er ned 2,9 prosent til 17,73 kroner.

Orkla, SalMar og Yara stiger mellom 0,3 og 2,4 prosent. Trioen er alle med blant ABGs aller, aller beste aksjetips inn i 2022.

Quantafuel er aksjen som stiger aller mest blant de mest omsatte, med tosifret kursoppgang i lunsjtider.

Førstelinjen ved Skive-anlegget er i gang, og utviklingen går som planlagt, meldte selskapet torsdag morgen. Arctic-analytiker påpeker samtidig at selskapet har kniven på strupen.

– Nå må de levere, ellers er det stor nedside, sier Ivar Ryttervold i Arctic til Finansavisen.

Ellers er Norbit, Vow og Targovax blant aksjene som stiger mest torsdag.

Norbit klatrer etter å ha meldt om 35-millionerskontrakt og gjentatt guidingen tidligere denne uken.

Vow har nylig meldt om levering av pilotanlegg sammen med Repsol , mens Targovax har meldt om lovende resultater for Oncos-102.

Boligriggselskapet Prosafe faller klart mest, med et kursfall på over 20 prosent.

Selskapet kunngjorde mandag at den finansielle restruktureringen er gjennomført, men har stupt i ettertid. Mandag falt aksjen nær 8 prosent, tirsdag var fallet på 36 prosent, og onsdag falt Prosafe-aksjen hele 42,6 prosent. Det gir et fall på over 76 prosent seneste uke.