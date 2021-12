Oslo Børs tar julepause i oppadgående form. Hovedindeksen endte opp 0,80 prosent til 1.195,42 poeng, og steg dermed for tredje dag på rad. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på 4,3 milliarder kroner.

Oljeprisene holdt seg relativt flatt gjennom handelsdagen. Ved børsslutt var Brent-oljen ned 0,1 prosent til 75,52 dollar fatet og WTI-oljen ned 0,1 prosent til 72,97 dollar pr. fat. Ved børsslutt onsdag kostet Brent-oljen 74,30 dollar fatet. Aker BP og Equinor falt begge siste dag før jul. Førstnevnte falt 3,6 prosent til 277,60 kroner, sistnevnte 1,0 prosent til 243,40 kroner.

Yara og Kahoot var blant tungvekterne som trakk opp, med oppganger på 3,7 prosent til 445,00 kroner og 3,6 prosent til 47,84 kroner.

Dessuten steg Quantafuel 12,9 prosent til 33,70 kroner på høy omsetning, etter meldingen om at førstelinjen ved Skive-anlegget i Danmark er i gang og at utviklingen går som planlagt.

Navamedic endte opp 9,8 prosent til 27,90 kroner. Selskapet har oppjustert guidingen for inneværende års inntektsvekst fra 20 til 30 prosent, mye på grunn av sterk utvikling for et fedmeprodukt.

Nykode Therapeutics , med Jan Haudemann-Andersen som storaksjonær, steg 2,7 prosent til 83,20 kroner. Her har ABG Sundal Collier nå oppjustert kursmålet.

EcoOnline Holding steg 11,3 prosent til 20,60 kroner. Selskapet meldte denne uken om kjøp av e-læringsselskapet Munio for 58 millioner kroner.

Den store førjulstaperen ble Prosafe, som stupte nye 25,0 prosent til 17 øre lille julaften. Etter flere store fall de seneste dagene, i kjølvannet av meldingen om gjennomført finansiell restrukturering, er boligriggselskapet nå ned over 80 prosent den seneste måneden.

Tor Olav Trøims nye tørrlastsatsing, Himalaya Shipping , ramlet 7,4 prosent til 50,00 kroner. Rederiet ble notert på Euronext Growth onsdag denne uken. Trøim-rederiet 2020 Bulkers steg imidlertid 1,9 prosent til 110,00 kroner, mens John Fredriksens tørrlastkjempe Golden Ocean Group klatret 1,9 prosent til 76,20 kroner.