Oslo Børs faller i åpningen mandag.

Like før kl. 10.30 står hovedindeksen i 1.193,90, ned 0,13 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 725 millioner kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,09 prosent på 75,81 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,35 prosent til 72,72 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo lille julaften.

Ifølge TDN Direkt skal årsakene til fallet blant annet være planlagt frigjøring fra strategiske lagre i Japan. I et anbud fra japanske myndigheter er det tilbudt Oman-råolje med levering mellom mars og juni fra reservene i Shibushi som en del av den koordinerte frigjøringen av oljereserver globalt.

I tillegg fortsetter coronasmitte å true oljeetterspørselen etter flydrivstoff etter at flere flyselskaper har kansellert flyreiser på grunn av mannskapsmangel.

Equinor faller 1,62 prosent til 239,45 kroner, mens Aker BP svekkes 2,02 prosent til 272,00 kroner.

Opptur

Nel kunne julaften melde om to nye ordrer. Det sender aksjen opp 4,45 prosent til 15,86 kroner.

Den første var en ordre for flere H2StationT hydrogenfyllestasjoner for en lokasjon i USA, og den andre var en ordre for et alkaline elektrolysør-system fra en ny europeisk kunde.

Ellers blant de mest omsatte aksjene er AutoStore opp 3,62 prosent til 31,06 kroner, mens Bergen Carbon Solutions styrkes 8,19 prosent til 73,99 kroner. Bare den siste uken er sistnevnte opp over 50 prosent.

Edda Wind meldte i morges at de har inngått en femårskontrakt med Siemens Gamesa Renewable Energy, og aksjen styrkes 3,14 prosent til 32,50 kroner.

Magseis Fairfield er tildelt en 3D OBN-undersøkelse (Ocean Bottom Node), og aksjen klatrer 4,97 prosent til 3,80 kroner.

Teknologiselskapet Zwipe har mandag kommet med to nye meldinger som sender aksjen opp 4,15 prosent til 28,60 prosent.

Selskapet melder at de nå vil lansere en pilot med Easy Pay og KL HI-Tech, samt at en mellomstor bank har bekreftet en pilot med biometrisk betalingskort aktivert med Zwipe Pay ONE.

I rødt

På kvelden lille julaften meldte John Fredriksen-dominerte Northern Ocean at de tar grep som vil bedre likviditeten med 90 millioner dollar. Nyheten sender mandag aksjen ned 7,18 prosent til 7,89 kroner. Den har på det laveste i dag vært omsatt for 7,00 kroner.

Blant tungvekterne svekkes Norsk Hydro 0,87 prosent til 70,30 kroner.

Norwegian faller tilbake 0,33 prosent til 10,36 kroner. Vil flyselskapet måtte kjøre en ny emisjon i 2022? Det vedder forvalter Philippe Sissener på, men møter sterk motstand hos meglersjef Tom Christian Jandal, som tar veddemålet.