Oslo Børs åpnet ned mandag, men har snudd i grønt utover dagen.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.196,90, opp 0,13 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,2 milliarder kroner.

De europeiske aksjemarkedene har opplevd en humpete avslutning på året, der de økonomiske utsiktene og spredningen av omikron veies opp mot hverandre, samtidig som sentralbanker har blitt mer haukete som svar på økt inflasjon.

– Trusselen fra coronaviruset er fremdeles veldig potent, ettersom infeksjonsraten er høyere enn forventet. Etter forrige ukes oppgang vil vi se noe gevinstsikring dag, med lave volumer som følge av at markedet i Storbritannia er stengt, sier Jaime Espejo i Madrid-baserte Imantia Capital til Bloomberg.

Opptur

Borr Drilling har inngått avtaler med sine største kreditorer om å utsette forfall av gjeld på 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 12,4 milliarder kroner. Nyheten sender aksjen opp 13,2 prosent.

Mest stiger Questerre Energy Corp. som er opp 15,9 prosent. Exact Therapautics er børspauset etter oppgang på 13,9 prosent, etter høyt handelsvolum. Bergen Carbon Solutions styrkes 8,19 prosent. Bare den siste uken er sistnevnte opp over 50 prosent. Ingen nyheter fra noen av selskapene.

Nel kunne julaften melde om to nye ordrer. Det sender aksjen opp 4,7 prosent.

Den første var en ordre for flere H2StationT hydrogenfyllestasjoner for en lokasjon i USA, og den andre var en ordre for et alkaline elektrolysør-system fra en ny europeisk kunde.