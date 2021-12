Wall Street trosser coronatall – stiger fra start

Indeksene på Wall Street stiger fra start. Etter en halvtimes handel ser det slik ut:

S&P 500 er opp 0,5 prosent

er opp 0,5 prosent Nasdaq stiger 0,8 prosent

stiger 0,8 prosent Dow Jones klatrer 0,3 prosent

Nye daglige omicrontilfeller i USA har overgått de daglige infeksjonstallene fra deltavarianten, og infeksjonstall fra delstaten New York har nå nådd et rekordhøyt nivå. Omikron-drevet mannskapsmangel førte til rundt 6.000 kansellerte flyvninger globalt i julehelgen, der USA stod for hele 2.800 av dem, ifølge Bloomberg News.

Ifølge den amerikanske infeksjonseksperten Dr. Anthony Fauci vil sannsynligvis smitten fremdeles øke raskt, ettersom som omikron fortsetter å spre seg over hele verden, skriver CNBC.

Flyaksjer handles ned og United Airlines og American Airlines faller henholdsvis 2,5 prosent og 2,1 prosent. Etter coronautbrudd på flere skip, faller også aksjene til cruiseskipoperatører tilbake.