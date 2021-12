Oslo Børs åpnet ned, men snudde i grønt utover dagen i takt med oljeprisen. Hovedindeksen endte i 1.200,30, opp 0,41 prosent, og det ble omsatt aksjer for 3 milliarder kroner.

De europeiske aksjemarkedene har hatt en volatil avslutning på året, der de økonomiske utsiktene og spredningen av omicron veies opp mot hverandre, samtidig som sentralbanker har blitt mer haukete som svar på økt inflasjon.

– Trusselen fra coronaviruset er fremdeles veldig potent, ettersom infeksjonsraten er høyere enn forventet, sier Jaime Espejo i Madrid-baserte Imantia Capital til Bloomberg.

Oljeprisen

Brent-oljen sto mandag da børsen stengte opp 2,2 prosent til 77,57 dollar fatet, mens WTI-oljen var opp 1,1 prosent til 74,57 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 75,52 dollar fatet ved børsslutt i Oslo lille julaften.

Equinor endte ned 1,4 prosent samtidig som gassprisene i Europa faller ytterligere etter den kraftige nedgangen i forrige uke. Nedgangen fra rekordnivåer i gassprisene kommer blant annet etter at flere LNG-skip ankommer Europa og varsel om mildere vær. Aker BP steg 0,2 prosent.

I rødt

På kvelden lille julaften meldte John Fredriksen-dominerte Northern Ocean at det tar grep som vil bedre likviditeten med 90 millioner dollar. Nyheten sendte aksjen ned 12,2 prosent.

Opptur

Borr Drilling har inngått avtaler med sine største kreditorer om å utsette forfall av gjeld på 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 12,4 milliarder kroner. Nyheten sendte aksjen opp 9,1 prosent.

Norwegian steg mandag 1,1 prosent. Finansavisen har snakket med flere analytikere og forvaltere om flybransjen i 2022. Les deres spådommer om flere aksjer her.

Dagens vinner ble Questerre Energy Corporation som endte opp 24,7 prosent. Bergen Carbon Solutions klatret 17,7 prosent. Bare den siste uken er sistnevnte opp 63 prosent. Ingen nyheter fra noen av selskapene bidro til oppgangen.

Nel kunne julaften melde om to nye ordrer. Det sendte aksjen opp 5,6 prosent mandag.

Den første var en ordre for flere H2StationT hydrogenfyllestasjoner for en lokasjon i USA, og den andre var en ordre for et alkaline elektrolysør-system fra en ny europeisk kunde.

Edda Wind meldte mandag morgen at det har inngått en femårskontrakt med Siemens Gamesa Renewable Energy, og aksjen steg 2,9 prosent.

Magseis Fairfield er tildelt en 3D OBN-undersøkelse (Ocean Bottom Node), og aksjen klatret 9,3 prosent.

Teknologiselskapet Zwipe kom mandag med to nye meldinger som sendte aksjen opp 5,4 prosent.

Selskapet meldte at det nå vil lansere en pilot med Easy Pay og KL HI-Tech, samt at en mellomstor bank har bekreftet en pilot med biometrisk betalingskort aktivert med Zwipe Pay ONE.