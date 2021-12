Oslo Børs åpner opp tirsdag morgen.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.203,77, opp 0,29 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag formiddag opp 0,24 prosent på 79,16 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,42 prosent til 76,24 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Oppgangen skyldes at omicron forårsaker et mindre alvorlig sykdomsforløp, der CDC forkortet isolasjonstiden til smittede tross for økende sykdomstilfeller, sier adm. direktør i SPI Asset Management, Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen trekker i sin morgenrapport frem at oljeprisen gjorde et overraskende byks i går, og stengte kun en dollar unna 80 dollar fatet.

«Mange investorer tror og håper det verste er bak oss hva gjelder nedstengninger grunnet den nye covid varianten (omicron). Om så skulle være tilfellet vil aktiviteten i verdensøkonomien kunne ta seg opp igjen, noe som er spesielt positivt for etterspørselen etter olje», skriver han.

Equinor klatrer 0,08 prosent til 240,10 kroner, mens Aker BP er ned 0,90 kroner 275,60 kroner. DNO stiger 4,55 prosent til 10,41 kroner.

Opptur

Borr Drilling har tirsdag hentet 30 millioner dollar til en kurs på 2,25 dollar, tilsvarende 19,97 kroner. Aksjen stiger nå 3,80 prosent til 20,20 kroner. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 21,70 kroner.

Mandag formiddag ble det kjent at det Tor Olav Trøim-dominerte selskapet har inngått avtaler med sine største kreditorer, skipsverftene i Singapore, om å utsette forfall av gjeld på 1,4 milliarder dollar, tilsvarende 12,4 milliarder kroner.

InterOil har mottatt en forlengelse på 336 dager for letingslisensen LLA47 av myndighetene i Colombia. Det sender aksjen opp 13,79 prosent til 1,04 kroner.

I rødt

Aksjeraketten Bergen Carbon Solutions var en av mandagens største vinnere, med en oppgang på 17,7 prosent. Tirsdag har stemningen snudd, og aksjen faller nå tilbake 10,84 prosent til 71,77 kroner. Den er imidlertid likevel opp over 33 prosent den siste uken.

Også Questerre, som mandag steg hele 24,7 prosent, faller nå tilbake. Aksjen er i øyeblikket ned 9,15 prosent til 1,47 kroner.

Wallenius Wilhelmsen melder at deres EUKOR Car Carriers har fornyet kontrakten med Hyundai Motor Group (HMG). Aksjen var tirsdag morgen opp, men faller nå tilbake 0,54 prosent til 47,96 kroner.