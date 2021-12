Indeksene stiger nok en gang fra start.

S&P 500 er opp 0,06 prosent

er opp 0,06 prosent Nasdaq stiger 0,03 prosent

stiger 0,03 prosent Dow Jones klatrer 0,15 prosent

Ifølge Bloomberg kom mandagens oppgang blant annet etter at en rapport fra Mastercard viste en salgsøkning på 8,5 prosent i høytidsperioden sammenlignet med i fjor og at forbrukerne brukte mer penger på klær, smykker og elektronikk.

– Min største bekymring på vei inn mot julehandelssesongen var forsyningskjedeproblemer. Jeg var bekymret for at det ikke ville være nok varer i hyllene, som kunne resultere i noe lavere forbruk i år, men disse bekymringene virker stort sett å være overdrevet og den amerikanske forbrukeren er fortsatt sterk til tross for omikron, sier investeringssjef Dustin Thackeray i Crewe Advisors.

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 18,4 prosent i oktober på årsbasis, ifølge S&P Case-Shiller-indeksen. Ifølge Trading Economics var prisene ventet å stige 18,5 prosent.

Det har aldri vært registrert flere smittetilfeller i verden enn på mandag etter at 1,44 millioner tilfeller av koronasmitte ble registrert. Investorene kjøper seg inn i aksjer mot slutten av året og satser på at omikronvarianten er mindre alvorlig til tross for å være mer smittsom.

– Ting virker ikke like ille med omikron som først fryktet. Nøkkelen neste år vil være om inflasjonen vedvarer. Så langt kjøper ikke markedet Fed-retorikken om at de vil heve renten tre ganger neste år, sier investeringssjef David Spika i GuideStone Capital Management til Bloomberg.



Tesla er blant aksjene som kan få fokus tirsdag etter at meglerhuset Wedbush sa at de ser en oppside på 30 prosent for aksjen neste år. Aksjen stiger 1 prosent fra start.

Apple-aksjen nærmer seg en markedsverdi på tre billioner dollar nok en gang, og må nå 182,86 dollar pr. aksje for å nå denne milepælen. Ifølge CNBC stenger Apple sine 12 butikker i New York City for innendørs trafikk på grunn av spredningen av omikronvarianten. Aksjen er ned 0,1 prosent.

Dollar-indeksen og den amerikanske ti-åringen handles nesten uendret siden mandagens sluttnotering.