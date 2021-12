Ny børsrekord i USA

Amerikanske S&P 500 var ved halv fire-tiden tirsdag opp med 0,1 prosent og satt dermed årets 69. toppnotering. Indeksen har så langt i 2021 steget med 28 prosent. Inkluderes utbytter, blir tallet en hårsbredd under 30 prosent.

På denne tiden av året er det generelt lite aksjehandel, ettersom investorene heller fokuserer på slikt som ribbespising, familiehygge, julegaver og nyttårsraketter. Børsene har likevel en sterk tendens til å gjøre det bra i desember. Siden 1928 har S&P 500 steget i 68 av 93 desembermåneder, og andelen er høyere enn for noen annen måned. Dessuten er den månedlige snittavkastningen på 1,3 prosent tredje høyest, etter april og juli.

Det spørs om 2022 blir like hyggelig. Rentekurven i USA blir stadig flatere, og forskjellen mellom den to- og tiårige statsobligasjonsrenten er nå bare 0,71 prosentpoeng. Til sammenligning var differansen 0,98 prosentpoeng for en måned siden og 0,81 prosentpoeng for et år siden. En flatere rentekurve signaliserer verre økonomiske utsikter, og når de lange rentene er lavere enn de korte, er en resesjon vanligvis rett rundt hjørnet.

Samtidig prises S&P-indeksen høyere enn noen gang siden dotcom-boblen rundt årtusenskiftet. Dagens inflasjons- og syklisk justerte P/E ligger på 40,2 og må falle med nesten 60 prosent for å nå sitt historiske snitt.

Blant enkeltaksjene var Apple-kursen tirsdag ettermiddag ned med en halv prosent. iPhone-produsenten meldte at alle dens tolv butikker i New York City stenges for innendørs handel, som følge av coronafrykt. Kundene kan imidlertid fortsatt bruke dem til å hente varer de har bestilt på nettet.

Kryptomegleren Coinbase fikk på sin side et kursfall på mer enn 5 prosent. Nedturen skyldtes at kryptokursene korrigerte kraftig. Bitcoin og ethereum kostet tirsdag ettermiddag henholdsvis 48700 og 3870 dollar. Også Microstrategy, et amerikansk IT-selskap kjent for å investere tungt i digital valuta, ga negativ avkastning.