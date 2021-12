Mohn-favoritt skjøt fart – børsnykommer klatret tosifret

Oslo Børs endte i grønt tirsdag og hovedindeksen steg 0,37 prosent til 1.204,76. Det ble omsatt aksjer for 3,4 milliarder kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen sto tirsdag da børsen stengte opp 0,5 prosent til 79,37 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 0,7 prosent til 76,44 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 77,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

– Oppgangen skyldes at omicron forårsaker et mindre alvorlig sykdomsforløp, der CDC forkortet isolasjonstiden til smittede tross for økende sykdomstilfeller, sier adm. direktør i SPI Asset Management, Stephen Innes, ifølge TDN Direkt.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen trekker i sin morgenrapport frem at oljeprisen gjorde et overraskende byks i går, og stengte kun én dollar unna 80 dollar fatet.

«Mange investorer tror og håper det verste er bak oss hva gjelder nedstengninger grunnet den nye covid varianten. Om så skulle være tilfellet vil aktiviteten i verdensøkonomien kunne ta seg opp igjen, noe som er spesielt positivt for etterspørselen etter olje», skriver han.

Equinor klatret 0,4 prosent, mens Aker BP steg 0,2 prosent. DNO steg 6,4 prosent.

Opptur

Havila Shipping har inngått kontrakt for PSVen Havila Borg på fire måneder med to måneder opsjon. Aksjen steg 8,7 prosent.

Børsnykommer CO2 Capsol steg 11,6 prosent. Biotekselskapet Circa Group klatret 8,2 prosent og Trond Mohns M Vest Water endte opp 8,3 prosent. Ingen nyheter bidrar til oppgangen.