Blandet stemning på Wall Street

To av tre nøkkelindekser på Wall Street endte i rødt.

Indutriindeksen Dow Jones endte børsdagen med oppgang på 0,27 prosent, og står nå i 36.398,67 poeng.

endte børsdagen med oppgang på 0,27 prosent, og står nå i 36.398,67 poeng. Den brede S&P 500 -indeksen endte dagen ned beskjedne 0,1 prosent til 4.786,65 poeng.

-indeksen endte dagen ned beskjedne 0,1 prosent til 4.786,65 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq ble dagens børstaper, og stengte ned 0,56 prosent til 15.781,72 poeng.

Boligprisene i 20 storbyområder i USA steg 18,4 prosent i oktober på årsbasis, ifølge S&P Case-Shiller-indeksen. Ifølge Trading Economics var prisene ventet å stige 18,5 prosent.

Olje

På oljemarkedet fortsetter brent-oljen siste tids prisoppgang. Ved stengetid på Wall Street er prisen opp 0,04 prosent, og ett fat koster nå 79 dollar. Samtidig stiger WTI oljen med 0,58 prosent til en pris på 76 dollar per fat.

Dette kommer etter nyheten om at Venezuela har dobblet oljeproduksjonen i 2021, til tross for sanksjoner fra USA.

Bevegelser

Industrigiganten Caterpillar endte børsdagen med en beskjeden oppgang på 0,12 prosent, til en kurs på 206,62 dollar per aksje. Dette kommer etter at investeringsbanken Bernstein jekket opp kursmålet i selskapet.

Et annet selskap som har fått lovord av analytikere er Marvell , som produserer halvledere som brukes i teknologi. Til tross for at aksjen i årer opp om lag 90 prosent, mener JPMorgan at kursen fremdeles har mer å gå på. Til tross for dette endte kursen ned 3,11 prosent til 87,99 dollar.

Teknologikjempen Apple endte også i rødt, ned 0,58 prosent til 179,29 dollar. Selskapet har vært i dårlig lys etter at en rekke ansatte streiket på julaften, og oppfordret til boikott av selskapet.

Av de norske selskapene på Wall Street steg Fredriksen-kontrollerte Golden Ocean Group 0,34 prosent til en kurs på 8,9 dollar per aksje.

Kryptovaluta

På kryptomarkedet peker pilene nedover tirsdag.

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, er tirsdag kveld ned 6,11 prosent, og én coin koster nå 47.590 dollar.

Videre er Ethereum og XRP ned henholdsvis 5,56 og 7,33 prosent.