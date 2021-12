Bred børsnedgang i Asia

Nikkei i Japan faller 0,75 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,49 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller 0,85 prosent, mens Hang Seng i Hongkong er ned 1,0 prosent. Kospi i Sør-Korea svekkes 0,87 prosent.

I India synker Sensex 0,0,2 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,21 prosent, og Straits Times i Singapore klatrer 0,32 prosent.

Blandet

Den negative utviklingen for de asiatiske børsene kommer i kjølvannet av at to av tre nøkkelindekser på New York-børsen endte i rødt.

Dow Jones steg 0,27 prosent, mens S&P 500 og Nasdaq sank henholdsvis 0,1 og 0,56 prosent.

Oljeprisen endte samtidig på rundt 79 dollar fatet ved stengetid på Wall Street, mens WTI-oljen ble omsatt for rundt 76 dollar fatet.