Saken oppdateres

Etter litt over en times handel står hovedindeksen på Oslo Børs i 1.199,7, ned 0,4 prosent. Så langt i dag er det omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 312 millioner kroner.

Bevegelser

Insr -aksjen faller 5,8 prosent etter at det har konstatert sannsynlig underoppfyllelse av soliditetskravene ved en oppdatert gjennomgang. Finanstilsynet er varslet.

Norwegian Electric Systems (NES), et datterselskap av Hav Group , har blitt tildelt en kontrakt av Peak Marine Tech AS for levering av batteri- og kontrollsystemer til «Fjord Connector». Hav Group-aksjen stiger 7,2 prosent til 14,98 kroner.

Tirsdag inngikk selskapet en kontrakt for PSVen Havila Borg på fire måneder med to måneder opsjon, og aksjen steg 8,7 prosent.

Himalaya Shipping er i toppen av vinnerlisten, og er opp 5,5 prosent til 54,00 kroner. Shippingindeksen er opp nær 60 prosent i år etter et svært godt første halvår, og knuser dermed hovedindeksen på Oslo Børs.

SoftOx avholder en ekstraordinær generalforsamling i dag, onsdag. Aksjen stiger 2,3 prosent til 57,10 kroner.

Avanza Pension har redusert eierandelen i Targovax til drøyt 18,5 millioner aksjer, som tilsvarer 9,82 prosent av de totale antallet aksjer. Targovax-aksjen faller 1,8 prosent til 2,18 kroner.

Børsnykommeren CO2 Capsol steg 11,6 prosent tirsdag, uten noen store nyheter. Aksjen faller tilbake onsdag, og er ned 1,7 prosent til 23,79 kroner, etter at det venter at en endelig investeringsbeslutning (FID) for mobile testanlegg vil bli tatt i midten av januar.

Av de ti mest omsatte aksjene er det kun AutoStore som stiger, med en oppgang på 10,2 prosent. Det er ingen spesifikke selskapsnyheter som bidrar til oppgangen og den siste børsmeldingen fra selskapet kom 16. desember.

Olje

Oljeprisen er relativt flat onsdag morgen og brent-oljen er ned 0,01 prosent til 79,08 dollar fatet. WTI-oljen er ned 0,07 prosent til 75,93 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 79,25 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Råoljelagrene i USA falt med 3,1 millioner fat i forrige uke, ifølge en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, melder TDN Direkt.

Fallet var i tråd med forventningene til ni analytikere som Reuters har vært i kontakt med.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 0,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 0,7 million fat i forrige uke.