Modell-aksje skyter fart etter guiding

Indeksene på Wall Street stiger fra start.

S&P 500 er opp 0,12 prosent

er opp 0,12 prosent Nasdaq stiger 0,21 prosent

stiger 0,21 prosent Dow Jones klatrer marginale 0,03 prosent

Forvalteren Ann Miletti i AGI, sier ifølge Bloomberg News at hun tror at Federal Reserve kommer til å heve rentene og at det vil endre situasjonen for markedene.

– Vi er samtidig håpefulle ettersom økonomiske nøkkeltall forblir sterke til tross for økende smittetilfeller globalt, sier forvalteren videre.

Ellers fremkommer det av en Bloomberg-rapport at den kinesiske e-handelsgiganten, Alibaba, vurderer salg av sin 30 prosent eierandel i markedsføringsselskapet Weibo til det statseide Shanghai Media Group. Alibaba faller 1 prosent.

Victoria's Secret-aksjen stiger opp 6,7 prosent etter at selskapet annonserte et akselerert tilbakekjøp på 250 millioner dollar og opprettholdte guidingen for fjerde kvartal, ifølge Bloomberg News.

Nøkkeltall

Grossistlagrene i USA steg med 1,2 prosent i november, sammenlignet med måneden før, viser foreløpige tall fra USAs handelsdepartement, ifølge Trading Economics.

Råoljelagrene i USA falt med 3,1 millioner fat i forrige uke. Det fremgår av en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien.

API-tallene viser videre at bensinlagrene falt med 0,3 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 0,7 million fat i forrige uke.