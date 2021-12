(Saken oppdateres)



Oslo Børs åpner ned 0,31 prosent til 1195,74. Oslo Børs har hittil steget 22,8 prosent i 2021.

– Det ligger i kortene at 2022 blir et vanskeligere år enn 2021, gitt utsiktene for høyere renter, sier Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, i sin morgenkommentar.

Oljeprisen

Brent-oljen faller 0,4 prosent til 78,95 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er ned 0,4 prosent til 76,30 dollar. Til sammenligning kostet et fat Nordsjøolje 79,09 dollar da Oslo Børs stengte i går.

– Amerikanske olje- og gassprodusenter sier de målsetter å øke produksjonen i 2022, med venter samtidig et betydelig kostnadspress og pågående investeringsutfordringer, ifølge en undersøkelse gjort av Federal Reserve Bank of Dallas i desember, sier Reuters.

De fleste selskapene i undersøkelsen ventet å øke investeringene i 2022 sammenlignet med 2021. 44 prosent sa de forventer å se budsjettene øke litt på årsbasis, mens 31 prosent ser en betydelig økning.

Bevegelser

Norse Atlantic Airways har fått tildelt en operativ driftstillatelse av Luftfartstilsynet.

Selskapet ligger nå i rute til å starte flyvninger over Atlanterhavet våren 2022. Det var i utgangspunktet planlagt at første avgang skulle skje i 2021, men grunnet coronapandemien ble dette utsatt til første halvår 2022.



Driftstillatelsen gir Norse Atlantic godkjenning til å bruke sine fly til kommersielle formål. Selskapet mottok sitt første av 15 Boeing 787-9 Dreamliner-fly i forrige uke.

Aksjen går rett til topps fra start og stiger 9,3 prosent.

Belships har inngått en avtale om salg av supramaxen «Belocean» og vil realisere en gevinst på om lag 5,6 millioner dollar. Aksjen stiger 1,4 prosent.

Videre har Hexagon Agility mottatt en ordre av Smartstore-enheter til en verdi av 7,2 millioner dollar. Aksjen stiger 2,2 prosent.

Øystein Stray Spetalen-dominerte Standard Drilling har solgt PSV-en «Standard Princess» for 10,3 millioner dollar – eller 90,4 millioner kroner. Aksjen er opp 2,7 prosent.