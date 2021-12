Oslo Børs takker for seg i grønt

Etter en rød åpning snudde børsen opp, og siste børsdag i 2021 ble avsluttet i grønt. Hovedindeksen endte på 1.201,32 poeng, opp 0,2 prosent for dagen. Totalt ble det omsatt aksjer for 1,9 milliarder kroner.

2021 skrives med det inn i historiebøkene som beste børsdag siden 2013, og hovedindeksen har levert en avkastning på om lag 23 prosent.

Bevegelser

Årets børsvinner ble MPC Container Ships med en total oppgang i år på rundt 300 prosent. Torsdag fikk aksjen en ytterligere oppgang på 2,3 prosent og endte til en sluttkurs på 24,55 kroner.

Norse Atlantic Airways fikk en opptur på 2,7 prosent etter selskapet fikk utstedt operasjonell driftstillatelse fra Luftfartstilsynet på onsdag. Aksjen endte til en sluttkurs på 14,99 kroner.

Belships har inngått en avtale om salg av supramaxen «Belocean» og vil realisere en gevinst på om lag 5,6 millioner dollar. Aksjen steg 0,7 prosent på nyheten torsdag.

Hexagon Agility, et datterselskap av Hexagon Composites, har mottatt en ordre på Smartstore Mobile Pipeline-enheter. Hexagon-aksjen steg opprinnelig på nyheten, men avsluttet torsdagen ned 0,4 prosent.

Smartklokkeselskapet Xplora annonserte torsdag at de skal delta i et FN-prosjekt for å bygge opp nullutslippsbyer. Goplay-plattformen til Xplora skal brukes som datakilde. Aksjen avsluttet dagen ned 4,4 prosent.

Norsk Hydro har blitt hardt rammet av høye strømpriser den siste tiden, og har sett seg nødt til å kutte sin produksjon i Slovakia ytterligere. Aksjekursen avsluttet dagen opp 0,9 prosent.

Av de mest omsatte selskapene på børsen var både AutoStore og Yara ned, mens REC Silicon var opp 2,5 prosent.

Olje

Etter et dypp i rødt terreng torsdag formiddag, gjorde oljeprisen som Oslo Børs og snudde opp til børsslutt. Brent-oljen var opp 0,6 prosent og ble priset til 79,69 dollar fatet, mens WTI-oljen steg 0,6 prosent til 77,02 dollar fatet.

Equinor falt 1,2 prosent til 236,10 kroner aksjen, mens Aker BP var ned 1,1 prosent og omsettes for 270,90 kroner.'