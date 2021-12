Pilene pekte ned på Wall Street

Etter en god start på dagen endte alle de tre amerikanske nøkkelindeksene i rødt.

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,25 prosent til 36.398,47 poeng.

endte ned 0,25 prosent til 36.398,47 poeng. Den brede S&P 500- indeksen ble dagens børstaper, og sank 0,3 prosent til 4.778,81 poeng.

indeksen ble dagens børstaper, og sank 0,3 prosent til 4.778,81 poeng. Teknologiindeksen Nasdaq endte dagen i rødt, ned 0,16 prosent til 15.741,56 poeng.

Antallet førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) var 198.000 personer i forrige uke, viser statistikk fra det amerikanske arbeidsmarkedsdepartementet.

På forhånd var antall førstegangssøkende ventet å være 208.000 personer, ifølge TDN Direkt.

Energi

På oljemarkedet pekte pilene svakt nedover torsdag. Brent-oljen endte dagen ned 0,2 prosent, og ett fat koster nå 79,05 dollar. Samtidig er WTI-oljen svakt ned 0,03 prosent til 76,54 dollar per fat.

Dette kommer til tross for at det ble rapportert at de amerikanske råoljelagrene var ned 3.6 millioner fat til 420 millioner fat, som var et større fall enn ventet.

Bevegelser

Cruiseselskapet Royal Caribbean Cruises endte dagen ned 1,11 prosent til en kurs på 77,35 dollar per aksje. Dette kommer etter at selskapet kunne rapportere om færre bestillinger og flere avbestillinger som følge av omicron-utbruddet.

En annen aksje som fikk seg en nedtur var oljeselskapet Devon Energy , som sank med 1,22 prosent til 43,67 dollar. Dette kommer etter at selskapet så langt i år har vært den største vinneren blant aksjene på S&P 500-indeksen.

Elbilprodusenten Tesla endte også i rødt torsdag, ned 1,46 prosent til 1.070,34 dollar. Dette skjedde samme dag som det ble kjent at selskapet må tilbakekalle nesten 500.000 biler.

Av de norske aksjene på Wall Street steg Fredriksen-rederiet Golden Ocean Group med 0,56 prosent til en kurs på 9,04 dollar.

Teknologigiganten Microsoft endte dagen ned 0,77 prosent til 339,32 dollar. Torsdag gikk også selskapets grunnlegger Bill Gates ut med det han mener er det viktigste samfunnsproblemet i det kommende nyåret.

Kryptovaluta

Bitcoin, som er verdens største kryptovaluta, fikk seg en opptur torsdag. Ved amerikansk børsslutt er kursen opp 1,88 prosent, og én coin koster nå 47.295,5 dollar.

Av andre store kryptovalutaer endte både ethereum og XRP i grønt, opp henholdsvis 3,02 og 2,49 prosent.