Slik gikk det med markedene i Asia på årets siste handelsdag

Flere av de asiatiske børsene hadde kortere handelsdag fredag.

Markedene i Australia, Hongkong og Singapore stengte tidlig på årets siste handelsdag, mens markedene i Japan og Sør-Korea holdt stengt fredag.

Hang Seng-indeksen i Hongkong steg 1,24 prosent til 23.397,67, men er fortsatt ned rundt 14 prosent for året. Shanghai Composite steg 0,36 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia gikk ned 0,92 prosent til 7.444,60, mens Straits Times-indeksen i Singapore svekket seg marginalt og endte på 3.123,68.

Flere av de store kinesiske teknologiaksjene steg fredag. Alibaba økte med 8,2 prosent, Meituan steg 3,2 prosent, mens Tencent økte med 3 prosent. Hang Seng Tech-indeks økte med 3,6 prosent til 5.670,96.

Økt vekst

Veksten i Kinas produksjonsaktivitet akselererte i løpet av desember, og den offisielle innkjøpssjefsindeksen for produksjon (PMI) kom inn på 50,3 for desember, litt opp fra 50,1 i november, ifølge landets nasjonale statistikkbyrå, melder CNBC.

Det var over forventningene til flere analytikere CNBC har vært i kontakt med, som ventet at nivået skulle falle under 50, nivået som skiller vekst og sammentrekning.