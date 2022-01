Det tikker mot nyttår også for de amerikanske aksjemarkedene. Fredag er årets siste børsdag, og de siste handlene gjennomføres før året er omme.

I 16-tiden fredag ser indeksene slik ut:

Industriindeksen Dow Jones faller 0,19 prosent.

Den brede S&P 500-indeksen synker med 0,13 prosent.

Teknologiindeksen Nasdaq er foreløpig ned 0,20 prosent.

Til tross for en litt laber start på amerikanernes siste børsdag i år, har 2021 likevel vært et knallår for amerikanske aksjemarkedene. Samtlige av tre toneangivende indeksene har steget kraftig. Dow Jones har lagt på seg 18,9 prosent dette året, og Nasdaq-indeksen er opp 22,1 prosent. S&P 500 har steget klart mest, med en årsavkastning på 27,2 prosent.