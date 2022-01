I Hongkong faller Hang Seng 0,50 prosent. Kospi i Sør-Korea er derimot opp 0,32 prosent, og Sensex i India klatrer 0,96 prosent. Straits Times i Singapore styrkes 0,19 prosent.

Handelen i den kinesiske boligbyggeren Evergrande på Hongkong-børsen er nå pauset uten at årsak har blitt oppgitt.

Selskapet har slitt hardt det seneste året som følge av kinesiske myndigheters innstramminger i gjelden i eiendomssektoren, samt lavere etterspørsel etter nyboliger, og falt torsdag drøyt 9 prosent etter meldinger om ubetalt gjeld.

– Når du har en høst med at nysalget av boliger faller med en tredel, er det utvilsomt at hele sektoren er under press. Det her blir definitivt et spenningsmoment neste år, sa kredittsjef i SpareBank1 Markets, Pål Ringholm, til Finansavisen i forrige uke.

Børsene i Japan, Kina og Australia er mandag stengt.