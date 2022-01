Oslo Børs stiger på årets første handelsdag.

Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.208,34, opp 0,57 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,6 milliarder kroner.

Opp

Også Frontline styrkes, og er nå opp 6,7 prosent. Analysesjef Eirik Haavaldsen i Pareto spår nå kraftig comeback for aksjen.

– Vi tror tank blir en vinnersektor i løpet av 2022, og at Frontline vil lede an, sier han til Finansavisen.

Pareto kutter kursmålet på Aker fra 1.100 til 960 kroner i en fersk analyse. Fortsatt anbefaler Tom Kristiansen kjøp av aksjen, men potensialet er dratt voldsomt ned siden sist Kristiansen var ute med en Aker-analyse. Aksjen stiger likevel 1,8 prosent.

Les resten av dagens aksjetips her.

Pareto Securities har byttet halvparten av sine favorittaksjer i januarporteføljen, blant annet Mowi som stiger 1,8 prosent, Panoro Energy som er opp 4 prosent og Stolt-Nielsen som klatrer 2,5 prosent.

Questerre stiger voldsomme 37,8 prosent til 2,31 kroner på høyt volum. Årsaken er en ny analyse fra SpareBank1 Markets, som nå oppgraderer aksjen til kjøp og jekker opp kursmålet til 4 kroner.

Ellers blant tungvekterne styrkes Kahoot 5,5 prosent, mens Golden Ocean klatrer 6,5 prosent. Yara er opp 4,5 prosent.

Selvaag Bolig kunne i morges melde om beste fjerde kvartal noensinne. Aksjen stiger 3,1 prosent.

Bakkafrost melder at de har kjøpt 90 prosent av aksjene i danske Munkebo Seafood, og stiger 1,1 prosent.

I rødt

Ice Group meldte mandag at Borea og Nordstjernan Kredit har sluttet seg til saksbehandlingen som saksøkere i saken mellom Ice Groups datterselskap AINMT Holdings AB og GoldenTree Asset Management. Nyheten sender Ice-aksjen ned 4,9 prosent. Aksjen er nå de tre siste månedene ned nær 65 prosent.

Dagens foreløpig største taper er Awilco LNG som faller 8,9 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag ned 0,2 prosent til 78,90 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,1 prosent til 76,19 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 79,69 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Fokus er nå på OPEC+, som nå møtes for å beslutte produksjonsnivået for februar. Det er bred enighet om at produksjonsøkningen vil gå som planlagt.

«Det mektige oljekartellet har holdt døren på gløtt for å utsette den planlagte produksjonsøkningen grunnet den skyhøye smitten som herjer i verden», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i dagens morgenrapport.

Gassprisene i Europa er nå på sitt laveste siden månedsskiftet oktober/november, da man så en korreksjon ned i gassprisene. Ellers må man tilbake til september for å se tilsvarende prisnivå.



Equinor faller 1,6 prosent etter nedgangen i gassprisene, mens Aker BP stiger 3,6 prosent.