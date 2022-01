Futures indikerer at det går mot en positiv start på New York-børsen. Ifølge Business Insider ligger det at til at Dow Jones vil åpne opp 0,5 prosent, at Nasdaq vil stige 0,7 prosent og at S&P 500 starter dagen med en oppgang på 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 0,6 prosent til 17,23.

Søndag meldte Tesla at selskapet produserte 305.840 biler og leverte 308.600 biler verden rundt i fjerde kvartal 2021. Det rekordhøye leveringsantallet var langt over forventningene på Wall Street, noe som bidrar til å sende aksjen opp 7,1 prosent i førhandelen.

Handelsbanken beskriver årets første uke som en spennende makrouke, og trekker i den anledning frem rentereferatet fra FOMC, arbeidsmarkedsrapporten for USA i desember (payrolls) og produksjonssignalene fra OPEC+.