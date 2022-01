Tesla-rally på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,7 prosent og står i 15.759,98 poeng mens Dow Jones står i 36.406,59 poeng etter en nedgang på 1,5 prosent. S&P 500 stiger 0,4 prosent til 4.784,38 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 1,59 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 3,0 prosent til 17,73.

Søndag meldte Tesla at selskapet produserte 305.840 biler og leverte 308.600 biler verden rundt i fjerde kvartal 2021. Det rekordhøye leveringsantallet var langt over forventningene på Wall Street, noe som bidrar til å sende aksjen opp 8,1 prosent 1.142,50 dollar. Totalt i 2021 produserte Tesla 930.422 biler, mens 936.172 biler ble levert til kunder.

Handelsbanken beskriver årets første uke som en spennende makrouke, og trekker i den anledning frem rentereferatet fra FOMC arbeidsmarkedsrapporten for USA i desember (payrolls) og produksjonssignalene fra OPEC+.

«Det er en klar mulighet for at den første renteøkningen vil komme allerede i mars; markedet priser vel 60 prosent sannsynlighet for en mars-heving. Hva gjelder det kommende rentereferatet skal vi nettopp se opp for signaler rundt hva som kan underbygge en raskere renterespons fra Fed», skriver Handelsbanken i en rapport.

Roger Berntsen i Nordnet understreker at investorene må forvente høyere renter i 2022 på grunn av høy inflasjon. Høyere renter er isolert sett negativt for aksjer, noe som kan bidra til å gjøre det vanskeligere å tjene penger i aksjemarkedet i 2022 enn hva som var tilfelle i 2021.

Oppdatert klokken 15.52: Endelig tall for innkjøpssjefsindeksen for industrien i USA endte på 57,7 i desember, ned fra 58,3 i november. Ifølge TDN Direkt var det ventet en indeks på 57,8.