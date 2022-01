Børsåret 2021 ble for de fleste bredt diversifiserte investorer ganske suverent, og den positive trenden fortsatte den første handelsdagen i 2022. Mandag ettermiddag var de fleste indeksene betydelig høyere.

Tesla gjorde det særlig bra, med et kursløft på nesten 9 prosent. Selskapet meldte at det hadde levert 306.000 elbiler i fjerde kvartal. På forhånd hadde analytikerne ventet et nivå rundt 263.000. Fasiten var dessuten 70 prosent høyere enn året før og 30 prosent mer enn i tredje kvartal.

En annen elbilprodusent, kinesiske Nio, opplyste at det i desember ble levert 10.489 kjøretøy. Her var økningen fra samme måned i fjor rundt 50 prosent. Aksjekursen steg med 3 prosent.

Som om ikke det var nok, la også Xpeng frem overraskende sterke leveransetall. I forrige måned forlot 16.000 av selskapets snertne biler fabrikken, mot relativt beskjedne 5.700 for et år siden. Her ble kursoppgangen i Hongkong rundt 6 prosent.

Li Auto, en tredje kinesisk produsent, leverte på sin side 14.087 elbiler i desember. Den årlige økningen på 130 prosent overrasket positivt, og aksjekursen la på seg nesten 4 prosent.

Utenfor bilsektoren fikk USAs tredje største bank, Wells Fargo, et kursløft på hele 5 prosent. Det hjalp at Barclays oppgraderte aksjen til «overvekt». Det britiske finanskonsernet har generelt tro på banksektoren, som ventes å kunne øke sine rentemarginer i et klima med stigende renter.

For øvrig pekte pilene nedover i Hongkong, der Hang Seng-indeksen svekket seg med et halvt prosent. At handelen i Evergrande-aksjer ble stanset bidro til den litt leie stemningen. Den tungt belånte entreprenøren skal ifølge kinesiske aviser ha blitt tvunget til å rive 39 bygninger i løpet av ti dager, som følge av at byggetillatelser ble anskaffet på ulovlig vis. Stemmer dette, vil konsernet utvilsomt få enda større problemer med å betjene sin gjeld på rundt 300 milliarder dollar. Flere lån er allerede misligholdt.